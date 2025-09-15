UEFA Raporu: Türkiye 23 Yaş Altı Oyunculara Şans Vermede Alt Sıralarda

Avrupa futbolunda 23 yaş altı oyunculara ligde en fazla şans veren ülke yüzde 50 ile Belçika olurken, Türkiye yüzde 18 ile tablonun alt sıralarında kaldı.

UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre Belçika Ligi'nde tüm dakikaların yüzde 50'sini 23 yaş altı futbolcular oynadı. Bu oranın yüzde 9'unu ise 20 yaş altı futbolcular oluşturdu.

Trendyol Süper Lig, 20 yaş altı futbolcuların forma giyme sürelerinde (yüzde 3) İspanya, İtalya ve Almanya ile aynı istatistiğe sahipken, 23 yaş altı oyuncularda Fransa yüzde 38, İngiltere yüzde 32, İspanya yüzde 31, İtalya yüzde 28'lik oranlar yakaladı.

Almanya ve Türkiye, 23 yaş altı futbolculara şans verme oranında yüzde 18'de kaldı.

Türkiye yüzde 33, Yunanistan yüzde 35 ile 30 yaş ve üstü oyuncuların en fazla süre bulduğu ligler olarak dikkati çekti.

Kulüp bazında ise Fransız ekibi Strasbourg, genç oyuncuları en aktif kullanan takım olarak öne çıktı. Chelsea'yi satın alan konsorsiyuma ait Strasbourg, lig dakikalarının yüzde 90'ında 23 yaş ve altı oyuncularla başarı aradı.

Türkiye, teknik direktörlerin en fazla kovulduğu ülke

Avrupa futbolunda geçen sezon yüzde 8'lik bir düşüşle 719 teknik direktör işini kaybetti. Pandemi döneminde bu rakam 815'e kadar çıkmıştı.

2024-2025 sezonunda 30 teknik direktörün işine son verildiği Türkiye, Avrupa'nın ilk 20 liginde listenin zirvesinde yer alırken, bu rakam İtalya'da 24, İspanya'da 13, İngiltere, Fransa ve Almanya'da ise 11 oldu.

Avrupa kulüplerinin yüzde 60'ı en az 1 kez teknik direktörünü değiştirdi.

Türk kulüplerinde değişikliklerin yüzde 70'i sezon devam ederken, yüzde 30'u ise sezon başlamadan gerçekleşti.

Avrupa ülkeleri arasında 2,7 yılla teknik direktörlerin ortalama görev süresinin en uzun olduğu ülke Norveç oldu. Türkiye, 0,4 ortalama ile alt sıralarda yer aldı.

Bu oran, İngiltere'de 1,5, Almanya'da 1,4, İspanya ve Fransa'da 1, İtalya'da 0,9 oldu.

İspanyol teknik direktörlere talep çok

2024-2025 sezonunda en çok aranan teknik direktörler İspanyollar oldu. Bir UEFA ülkesinin en üst iki liginden birinde 63 İspanyol teknik adam kulüp çalıştırırken, diğer kıta federasyonları da eklenince bu rakam 99'a çıktı.

UEFA ülkelerinde görev yapan İtalyan çalıştırıcılar 48, Portekizlilerin sayısı ise 43 olarak belirlendi.

Maç süreleri kısaldı

Avrupa'nın üst düzey liglerinde ortalama maç süresi bir önceki sezona göre yüzde 5 azalarak ortalama 98,5 dakikaya düştü.

Premier Lig, ortalama 99,7 dakika ile en uzun süreli maçlara sahne olurken, Serie A maçları ortalama 97,2 dakika ile en kısa süreli maçlara ev sahipliği yaptı.

UEFA müsabakalarında ise 2023-2024 sezonunda ortalama 7,9 dakika olan ek süre, 2024-2025 sezonunda 6,2 dakikaya düştü ve 100 dakikadan uzun süren maçların sayısı önceki sezona kıyasla yüzde 7'ye geriledi.