UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı İstanbul'da Tamamlandı

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın 5. bölümü İstanbul'da tamamlandı. Eğitimde futbol ekonomisi, atletik performans ve ulusal uluslararası lig analizleri yapıldı. TFF Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, yeni antrenör eğitim programları için UEFA ile görüşmelerin son aşamaya geldiğini belirtti.

UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın 5. bölümü İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan eğitimde Nur Mustafa Gülen ve Sercan Görgülü antrenör eğitimcisi olarak yer aldı. Programda "futbol ekonomisi", "atletik performans" başlığında eğitimlerle beraber ulusal ve uluslararası lig analizleri yapıldı.

TFF Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nda bir modülünü daha başarıyla tamamladıklarını söyledi. Oluşturulan metodoloji çerçevesinde gerçekleştirilen antrenör eğitimlerinde yüksek bir kalite standardı yakaladıklarını belirten Çetin, yeni antrenör eğitim programları için UEFA ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini ve kısa sürede güzel haberler alacaklarına inandığını da ifade etti.