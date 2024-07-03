UEFA, 'bozkurt işaretli' gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) dün oynanan Türkiye- Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Demiral, attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.

UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyuruldu.

Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verileceği kaydedildi.

Türkiye-Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024)çeyrek finale yükselmiş ve Hollanda'yla eşleşmişti.

Merih Demiral, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, gol sevincini gösterdiği bozkurt işaretle herhangi bir mesaj vermediğini söylemişti.

Milli futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" demişti.