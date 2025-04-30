UEFA Konferans Ligi Yarı Final İlk Maçları Yarın!
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın gerçekleştirilecek. Djurgarden, Chelsea ile; Real Betis ise Fiorentina ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor