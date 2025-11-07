UEFA Konferans Ligi'nde Üçüncü Hafta Maçları Tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları sona erdi. Samsunspor, 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede yer aldı. Oynanan 9 karşılaşmanın sonuçları ise dikkat çekti.
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2
Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1
Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1
Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2
Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1