UEFA Konferans Ligi'nde Üçüncü Hafta Maçları Tamamlandı

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları sona erdi. Samsunspor, 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede yer aldı. Oynanan 9 karşılaşmanın sonuçları ise dikkat çekti.

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2

Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
