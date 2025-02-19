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UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın

UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off Turu Rövanş Maçları Yarın
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UEFA Konferans Ligi'nde yarın, son 16 play-off turu rövanş maçları 8 farklı karşılaşmayla başlıyor. Maç programı ve saatleri hakkında detaylar haberimizde.

UEFA Konferans Ligi'nde yarın son 16 play-off turu rövanş maçları oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3. önemli organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Play-Off turu rövanş heyecanı yarın oynanacak 8 müsabakayla yaşanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Heidenheim (1) - Kopenhag (2)

20.45 Olimpija Ljubljana (0) - Borac Banja Luka (1)

20.45 Pafos FC (1) - Omonia Nicosia (1)

20.45 Real Betis (3) - Gent (0)

23.00 APOEL Nicosia (2) - Celje (2)

23.00 Jagiellonia Bialystok (3) - Backa Topola (1)

23.00 Panathinaikos (1) - Vikingur Reykjavik (2)

23.00 Shamrock Rovers (1) - Molde (0) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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