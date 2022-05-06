UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi.
Uefa Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi.
Bu yıl ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. İlk maçta deplasmanda Leicester City ile 1-1 berabere kalan Roma, 11. dakikada Tammy Abraham'ınn golüyle rakibini 1-0 yenerek final biletini almayı başardı. Gecenin diğer maçında ise Feyenoord, ilk maçta 3-2 mağlup ettiği Marsilya ile Fransa'da golsüz berabere kalarak finale çıkan bir diğer takım oldu.
İki takım arasındaki final karşılaşması 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Air Albania Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor