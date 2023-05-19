UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu
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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi.
UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Premier Lig ekibi West Ham United, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında ADAS Stadyumu'nda AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. İngiliz temsilcisi 90+4'üncü dakikada Pablo Fornals'ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.FİORENTİNA UZATMALARDA TURLADIYarı finaldeki diğer maçta ise Basel deplasmanda 2-1 kazandığı mücadelenin rövanşında sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Normal süresi Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede İtalyan ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 35 ve 72'nci dakikalarda Nicolas Gonzalez ile 120+9'uncu dakikada Barak kaydetti. FİNAL PRAG'DA
UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması Çekya'nın başketi Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.