UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları oynandı. Rakiplerini mağlup eden West Ham United ile Fiorentina finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Premier Lig ekibi West Ham United, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında ADAS Stadyumu'nda AZ Alkmaar'ın konuğu oldu. İngiliz temsilcisi 90+4'üncü dakikada Pablo Fornals'ın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde final karşılaşması Çekya'nın başketi Prag'daki Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.