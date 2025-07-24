UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Cherno More Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda karşılaştığı Cherno More ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Başakşehir, ilk yarıda daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol atmayı başaramadı.
Stat: Huvepharma
Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)
Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Zlatev, Chandarov, Sidney
İstanbul Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa
Sarı kart: Dk. 45+4 Sidney (Cherno More)
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan Cherno More- Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.
10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.
34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.
Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.