Futbol: UEFA Konferans Ligi

Yarın UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları kapsamında 18 karşılaşma oynanacak. Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
