UEFA Konferans Ligi: Breidablik-Samsunspor Maç Detayları
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak olan Breidablik ve Samsunspor maçının hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Maç, Lougardalsvöllur statında gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasındaki Breidablik- Samsunspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Lougardalsvöllur
Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)
Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson, Yunus Emre Çift, Makoumbou, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji