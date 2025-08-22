UEFA Konferans Ligi: Beşiktaş ile 1-1 Beraberlik

I·sviçre'nin Lausanne ekibinin teknik direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş ile oynadıkları UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının ardından umutlu olduklarını ve rövanş için hazırlandıklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan İsviçre ekibi Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.

La Tuiliere Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeidler, "Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Peter Zeidler, maçın oynandığı stadın zemini hakkında ise, "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
