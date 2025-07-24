UEFA Konferans Ligi: Başakşehir ve Cherno More Maçına Doğru

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Huvepharma

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Zlatev, Chandarov, Sidney

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa