UEFA Konferans Ligi: Başakşehir ve Cherno More Maçına Doğru
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda İstanbul Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak. Maçın detayları ve kadrolar belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Huvepharma
Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek)
Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen, Zlatev, Chandarov, Sidney
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor