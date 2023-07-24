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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Konferans Beşiktaş Spor Haberler

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