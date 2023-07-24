UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-Tiran eşleşmesinde tur atlayacak taraf Zeljeznicar-Neftçi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor