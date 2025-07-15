UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunun rövanş mücadelesi yarın başlayacak. 2. eleme turunda RAMS Başakşehir, Bulgaristan'ın Cherno More takımı ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun rövanş mücadelesi, yarın tek maçla başlayacak.

Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında yarın ve 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:

Yarın:

19.00 Auda (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

17 Temmuz Perşembe:

18.00 Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-0)

19.00 HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları) (0-4)

19.00 Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan) (3-4)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino) (0-1)

19.00 Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.00 Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus) (0-3)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda) (0-3)

19.00 Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg) (2-1)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek) (4-1)

19.30 Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık) (3-2)

20.00 Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ) (0-2)

20.00 Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta) (1-2)

20.00 Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta) (0-1)

20.00 Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra) (0-2)

20.00 Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (0-3)

20.30 Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (1-1)

21.00 Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya) (1-1)

21.00 Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan) (2-1)

21.30 Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya) (2-1)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova) (1-0)

21.45 Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (2-2)

22.00 La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya) (0-3)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!

Ünlü yıldıza büyük tuzak! Özel belgeler çalındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.