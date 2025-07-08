UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu Maçları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. 10 Temmuz'da toplam 22 maçın oynanacağı turda, rövanşlar 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan iki müsabakayla başladı.

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda ilk maçlar 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak 22 müsabakayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

St Josephs (Cebelitarık): 2 - Cliftonville (Kuzey İrlanda): 2

Floriana (Malta): 2 - Haverfordwest (Galler): 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.