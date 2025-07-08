UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu Maçları Başladı
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. 10 Temmuz'da toplam 22 maçın oynanacağı turda, rövanşlar 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan iki müsabakayla başladı.
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda ilk maçlar 10 Temmuz Perşembe günü oynanacak 22 müsabakayla tamamlanacak. Rövanş maçları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
St Josephs (Cebelitarık): 2 - Cliftonville (Kuzey İrlanda): 2
Floriana (Malta): 2 - Haverfordwest (Galler): 1 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor