UEFA İstanbul Temsilciliği'nin gala yemeği düzenlendi

İstanbul'da yarın açılacak UEFA temsilciliğinin gala yemeği, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Ceferin, burada kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini söyledi.

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çırağan Palace Kempinski'de gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF eski Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp yetkilileri katıldı.

Etkinlikte konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, sözlerine İstanbul'da yaşanan depremle ilgili başlayarak, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ile başlamak istiyorum. Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Allah bir daha bu acıyı ülkemize yaşatmasın. Milletimize geçmiş olsun" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "İstanbul önemli bir merkez haline gelecek"

Yarın önemli bir iş birliğini hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Hacıosmanoğlu, "UEFA'nın 3. temsilciliği İstanbul'da açılacak. Bu buluşmanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi bu iş birliğine ayrı anlam ve değer katıyor. Bu vesileyle bu ülkeyi bize emanet, vatan kılan başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını bu toprak uğruna feda şehitlerimizin, gazilerimizin, Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri emeği geçenleri saygıyla, rahmetle anıyorum. Asya ve Avrupa'yı bağlayan eşsiz konumuyla, tarih boyunca sürekli göz önünde bulunan, hem ticaret hem de stratejik açıdan kritik öneme sahip İstanbul'umuzu yeni ve çok önemli misyon üstelenecek, UEFA'nın Brüksel ve Londra'dan sonra 3. temsilciliğini yarın İstanbul'da faaliyete göstermeye başlayacağız. Türk sporunun yıllardır yapılan atılımlarının sonucu olan ve önemli adımla tarihin en kadim medeniyetlerin merkezi ve tarihin en büyük imparatorluklarından 3'üne başkentlik yapan İstanbul'un yönetim merkezlerinden biri konumuna gelecek. Bu adım, titiz bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte en büyük güvencemiz, sporun ve sporcunun yanında duran, spor ve futbol sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Futbolun içinden gelen Cumhurbaşkanımızın teşvik ve destekleri sayesinde ülkemiz dünya standartlarında modern statlara kavuşmuştur. Her seviyede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek güçlü bir altyapıya erişmiştir. UEFA temsilciliğinin İstanbul'a açılması yalnızca ülkemiz için değil aynı zaman da UEFA bölge ülkeleriyle daha etkili iletişim kurabilmesi açısından da önemli bir fırsat olacaktır. İstanbul bu iş birliğiyle önemli bir merkez haline gelecek. Bu noktaya gelmemizdeki katkı ve destekleri için Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. UEFA temsilciliği fikrinin hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi hem başkanım hem de dostum Aleksander Ceferin'e hoş geldin diyorum, şahsin ve ülkem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aleksander Ceferin: "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum"

Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmenin kendisi için her zaman keyifli bir deneyimli olduğunu belirten UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Tarihiyle İstanbul, iki kıtayı birbirine bağlayan dünyadaki tek şehir, burada olmak her zaman mükemmel ve burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Birçok kulüp turnuvası ve finalleriniz var ve sonuncusu dünyanın en büyük spor etkinliğiydi, 2023'teki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Şimdi, 2026'daki Avrupa Ligi Finali'ni ve 2027'deki Konferans Ligi Finali'ni bekleyebilirsiniz. Umarım, Türk kulübünden biri finallerden birinde oynar. Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkimizi güçlendirmek istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden, burada TFF ile birlikte bir ofis açmaya karar verdik. Çünkü 2032'de Türkiye ve İtalya'nın en iyi Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesini istiyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz ve yarınki açılışı sabırsızlıkla bekliyorum. Euro 2032'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Finalin, Türkiye ve İtalya arasında olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL