UEFA, İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli ceza verdi

UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe'ye 25 bin Euro para cezası ve 3 bin Euro'luk uygunsuz davranış cezası verildi.

UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maçlık ceza verdi. Kartal'ın ceza sebebinin ise, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından ötürü olduğu ifade edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda oynanan Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezası verildi.

Aynı karşılaşmadaki geç başlama vuruşu sebebiyle sarı-lacivertli kulüp 25 bin Euro para cezası, takımın uygunsuz davranışı sebebiyle de 3 bin Euro'luk bir para cezasına çarptırıldı.