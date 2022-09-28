UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Regions Cup'da görevlendirdi
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UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görev verdi.
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitigen, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında düdük çalacak.
Müsabakalarda, Türk yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.