Haberler ›› Spor ›› UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Olimpia Ljubljana - Lille Maçında Görev Alacak

UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Olimpia Ljubljana - Lille Maçında Görev Alacak

29 Kasım 2023 21:19 Son Güncelleme: 21:20 Abone Ol

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik, Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.