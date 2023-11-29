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UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Olimpia Ljubljana - Lille Maçında Görev Alacak

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UEFA gözlemcisi Sabri Çelik, Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA gözlemcisi Sabri Çelik, Slovenya'nın Olimpia Ljubljana ile Fransa'nın Lille takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi grup müsabakasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sabri Çelik, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda TSİ 18.45'de başlayacak müsabaka hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Spor

Sabri Çelik Ljubljana Lille Futbol Spor Haberler

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