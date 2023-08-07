UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Astana - Ludogorets maçında görev yapacak

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan'ın Astana ile Bulgaristan'ın Ludogorets 1945 takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.