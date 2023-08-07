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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Astana - Ludogorets maçında görev yapacak

Spor Haberleri

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan'ın Astana ile Bulgaristan'ın Ludogorets 1945 takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Kazakistan'ın Astana ile Bulgaristan'ın Ludogorets 1945 takımları arasında 8 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacak Astana - Ludogorets maçının gözlemcisi olarak atandı. Kazakistan'ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda 8 Ağustos Salı günü saat 20.00'da başlayacak müsabaka Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Mircea Fesnic tarafından yönetilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Murat Ilgaz Kazakistan Ludogorets Spor Haberler

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