UEFA Genel Sekreterler Toplantısı İspanya'da Gerçekleşti

UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla İspanya'nın Marbella şehrinde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre iki gün süren etkinlikte TFF'yi, Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Organizasyonda açılış konuşmasını yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, "Toplantı, Avrupa futbolunu global bir referans haline getiren deneyim, bilgi ve yönetim becerilerini paylaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sizler profesyonellik, adanmışlık ve sürdürülebilir stratejik vizyonun, federasyonlarımızı güçlendiren ve onların sağlamlığı ile saygınlığını koruyan en iyi örneklerisiniz." ifadelerini kullandı.

UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'nda milli takım müsabakalarının geleceği, finansal sürdürülebilirlik, hakemlik, Avrupa futbolunda gündemde yer alan konular işlendi.

Ayrıca programda İsviçre'de düzenlenen 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonası yeniden gözden geçirildi. Hukuki konular, altyapılar, kadın futbolu, dijitalleşme ve yapısal modernizasyonlar üzerine oturumlar gerçekleştirildi.