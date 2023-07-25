UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'yı tanıttı

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha hakkında 'Galatasaray'ın yeni yıldızı' paylaşımında bulundu. Zaha, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağını ifade etti.

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.

Zaha, dün yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek yeni takımının gruplara kalması halinde kendisinin de bir ilki yaşayacağına dikkati çekerek, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynama fırsatı bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.