UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Icardi videosu paylaştı

UEFA, Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı maç öncesi Mauro Icardi'nin videosunu paylaştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden tek Türk takımı olarak Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi'yle ilgili video paylaştı.

UEFA'dan yapılan paylaşımda, "Bu marşı yeniden dinlemeye hazır mısınız?" ifadesiyle Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Şampiyonlar Ligi marşı ile birlikte bir videosu gösterildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.