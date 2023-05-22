UEFA, final müsabakalarındaki hakemleri açıkladı

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki final müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final'inde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Sevilla ile Roma'nın karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi Final'ini ise İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Fiorentina ile West Ham United arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Final'inde ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki final müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Manchester City ile Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final'inde Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Rumen hakem Istvan Kovacs olacak.

Fiorentina ile West Ham United arasında 7 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena'da oynanacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Final'inde ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Grande'nin yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.