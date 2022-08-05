UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA, Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. UEFA, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye, bir sonraki UEFA müsabakasında kısmi seyircisiz oynama cezası (en az 5.000 koltuk) ve 50 bin Euro para cezası verdi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.