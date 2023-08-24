Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı Diğer temsilcilerimiz de ülke puanını yükseltti. Peki, UEFA en çok puan toplayan ülke kim? En çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz de ülke puanına büyük katkı yaptı. Peki, en çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne? UEFA en çok puan toplayan ülke kim?

UEFA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE KİM?

Türkiye şuan Polonya ile beraber en çok ülke puanı toplayan ülke durumunda.

Türkiye 3,500

Polonya 3,500

İzlanda 3,166

Romanya 2,875

İsrail 2,750

Güney Kıbrıs 2,750

Slovenya 2,625

İspanya 2,500

*Ön eleme ve Play Off turları itibariyle bu tablo oluşmuştur. Grup aşamasında tüm ülkelerin puanları tabloda görülecektir.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM HAKKI NE?