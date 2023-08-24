UEFA en çok puan toplayan ülke kim? En çok puan toplayan ülke Şampiyonlar Ligi katılım hakkı ne?
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı Diğer temsilcilerimiz de ülke puanını yükseltti. Peki, UEFA en çok puan toplayan ülke kim? En çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne?
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. UEFA Konferans Ligi temsilcilerimiz de ülke puanına büyük katkı yaptı. Peki, en çok puan toplayan ülke şampiyonlar ligi katılım hakkı ne? UEFA en çok puan toplayan ülke kim?
UEFA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE KİM?
Türkiye şuan Polonya ile beraber en çok ülke puanı toplayan ülke durumunda.
Türkiye 3,500
Polonya 3,500
İzlanda 3,166
Romanya 2,875
İsrail 2,750
Güney Kıbrıs 2,750
Slovenya 2,625
İspanya 2,500
*Ön eleme ve Play Off turları itibariyle bu tablo oluşmuştur. Grup aşamasında tüm ülkelerin puanları tabloda görülecektir.
EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE ŞAMPİYONLAR LİGİ KATILIM HAKKI NE?
En çok puan toplayan 2 ülke Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki yıl bir takım daha gönderme hakkı elde ediyor.