UEFA'dan, Türkiye'ye destek

UEFA, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

UEFA, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL