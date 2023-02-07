Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan, Türkiye'ye destek

Spor Haberleri

UEFA'dan, Türkiye'ye destek

UEFA, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

UEFA, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi.

UEFA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "UEFA ve Avrupa futbol topluluğu, bu sabah meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen Türkiye halkının yanında" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title