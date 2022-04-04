UEFA'dan Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, 5-11 Nisan tarihlerinde İskoçya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gamze Durmuş Pakkan, B Ligi 4. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz Değermenci de yardımcı hakem olarak görev yapacak.