UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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UEFA, gözlemciler Murat Ilgaz ve Dilan Deniz Gökcek İşcan'a çeşitli organizasyonlarda görev verdi.
Uefa, gözlemciler Murat Ilgaz ve Dilan Deniz Gökcek İşcan'a çeşitli organizasyonlarda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz, 23-29 Mart'ta Fransa'da oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 2. Grup müsabakalarında görev yapacak.
Dilan Deniz Gökcek İşcan ise 23-29 Mart tarihleri Kosova'daki UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 5. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor