UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

Uefa, gözlemciler Murat Ilgaz ve Dilan Deniz Gökcek İşcan'a çeşitli organizasyonlarda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz, 23-29 Mart'ta Fransa'da oynanacak UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası 2. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Dilan Deniz Gökcek İşcan ise 23-29 Mart tarihleri Kosova'daki UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 5. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.