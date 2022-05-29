UEFA'dan Sivasspor paylaşımı - Haberler

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UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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UEFA'dan Sivasspor paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren DG Sivasspor, Uefa'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye'nin ardından Uefa'nın da gündemine oturdu. UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı fotoğrafları paylaşıldı. Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Tebrikler Yiğidolar. Demir Grup Sivasspor, Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu! Avrupa Ligi play-off turunda görüşmek üzere!" - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Kayserispor Sivasspor UEFA Spor Haberler

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