UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev
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UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın 5-11 Ekim tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek B Ligi 7. Grup müsabakalarında düdük çalacağı belirtildi.
Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de aynı organizasyonda görev yapacağı aktarıldı
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor