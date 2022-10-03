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UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev

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UEFA'dan Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın 5-11 Ekim tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek B Ligi 7. Grup müsabakalarında düdük çalacağı belirtildi.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de aynı organizasyonda görev yapacağı aktarıldı

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Neslihan Muratdağı Futbol Spor Haberler

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