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UEFA'dan Max Gradel paylaşımı

Spor Haberleri

UEFA'dan Max Gradel paylaşımı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yenen Sivasspor, UEFA'nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci haftasında konuk olduğu Cluj'u 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi resmi sosyal medya hesabından, CFR Cluj maçında 1-0 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Geçen hafta asist, bu hafta gol. Max Gradel Sivasspor için adım atıyor." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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