UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Haberler

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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynanacak Hollanda- Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Grupta iki maçını da kazanan Hollanda liderlik koltuğunda oturuyor. Bir galibiyeti bulunan Polonya ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Halil Umut Meler Hollanda Polonya Spor Haberler

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