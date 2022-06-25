UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Gürcistan ile İrlanda arasında 27 Haziran Pazartesi günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Gori şehrindeki Tengiz Burcanadze Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

Öte yandan FIFA kokartlı yardımcı kadın hakemlerden Sedef Aktan da 27 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title