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UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

AA - Emre Doğan - Spor
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UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev

FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

FIFA kokartlı kadın hakem Cansu Tiryaki, 23-29 Mart tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvada Tiryaki'nin yanı sıra FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de görev alacağı belirtildi.???????

AA / Emre Doğan - Spor

Litvanya, Futbol, Mart, UEFA, Spor, Haberler

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