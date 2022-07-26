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UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

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FİFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.

AA / Emre Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Young Boys Letonya İsviçre Spor Haberler

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