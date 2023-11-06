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UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev

UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.