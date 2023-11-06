UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev
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UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Lale Orta'nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Spor