UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev Spor Haberleri UEFA, FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan'ı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 8. Grup müsabakalarında görevlendirdi. UEFA, FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan'ı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 8. Grup müsabakalarında görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gamze Durmuş Pakkan, 18-21 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak 8. Grup maçlarında düdük çalacak. Müsabakalarda, Deybet Gök de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Grupta Portekiz'in Benfica, Kosova'nın Hajvalia, Hollanda'nın Twente ve Moldova'nın Anenii Noi takımları mücadele edecek. Ayrıca UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan, 18-21 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. Spor AA / Emrah Oktay Hollanda Türkiye Spor Haberler

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