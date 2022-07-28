UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edildi. UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı.