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UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA'dan Fenerbahçe'ye disiplin soruşturması

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda dün oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında sarı-lacivertli taraftarların sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

UEFA'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmada konu olan uygunsuz davranışlarını incelemek amacıyla bir disiplin müfettişi atandığı ifade edildi. UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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