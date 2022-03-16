UEFA'dan Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'e görev

Uefa, Türk gözlemciler Erol Ersoy ve Orhan Erdemir'i, yarın oynanacak Uefa Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Avusturya'nın LASK ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Avusturya'nın St. Pölten şehrindeki NÖ Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 23.00'te başlayacak.

Orhan Erdemir ise İtalya'nın Roma ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ikinci maçında hakem gözlemcisi olacak.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te start alacak.