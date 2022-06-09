UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Haberler

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Grupta 1 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Çekya, 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. İki maçından da beraberlikle ayrılan İspanya ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Cüneyt Çakır İspanya Malaga Spor Haberler

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