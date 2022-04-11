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UEFA'dan Barış Şimşek'e görev

İhlas Haber Ajansı - Spor
UEFA'dan Barış Şimşek'e görev

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görevlendirildi.

UEFA Gözlemcisi Barış Şimşek, Kazakistan ile Galler takımları arasında 12 Nisan 2022 Salı günü oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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