UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda oynanacak Basel-Zalgiris Vilnius maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda oynanacak Basel-Zalgiris Vilnius maçında FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İsviçre'nin Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek. İsviçre'nin Basel şehrindeki Jakob Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor