UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev Spor Haberleri UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal-Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi C Grubu'nda oynanacak Villarreal-Lech Poznan mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ali Palabıyık Villarreal İspanya Spor Haberler

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