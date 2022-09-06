UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İspanya'nın Villarreal ile Polonya'nın Lech Poznan takımları arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Valencia şehrindeki Ciudad de Valencia Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor