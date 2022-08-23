UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev Spor Haberleri FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Fehervar ile Almanya'nın Köln takımları arasında perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off turu müsabakasını yönetecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Macaristan'ın Szekesfehervar şehrindeki MOL Arena Sosto Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Ali Palabıyık Macaristan Almanya Spor Haberler

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