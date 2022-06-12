Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek - Haberler

Ali Palabıyık, Ukrayna-İrlanda Cumhuriyeti maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran Salı günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 14 Haziran Salı günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR olarak görev alacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Spor Haberler

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