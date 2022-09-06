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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Spor Haberleri

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Avusturya'nın Sturm Graz ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi F Grubu müsabakasında VAR olarak görev yapacak.

Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev'in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ingilab Mammadov olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Midtjylland Avusturya Danimarka Spor Haberler

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