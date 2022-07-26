UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys-FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak Young Boys-FK Liepaja maçında FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek. İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Young Boys Letonya İsviçre Spor Haberler

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